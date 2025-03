Travolto da un camion, operaio muore in cantiere del tunnel del Brennero: secondo incidente in poche ore

Un operaio è stato travolto e ucciso da un camion intorno alle 12 di domenica 30 marzo in un incidente sul lavoro verificatosi sul versante austriaco del cantiere della Galleria di base del Brennero. Si tratta del secondo incidente durante i lavori per il Tunnel nel giro di poche ore, il terzo mortale in un anno.