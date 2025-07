Crolla un tunnel a Los Angeles con all’interno 31 operai: così sono riusciti a uscire e a mettersi in salvo

Un tunnel del cantiere a Wilmington, a Los Angeles, è crollato intrappolando 31 persone: in poco tempo tutti gli operai sono riusciti a uscire e a mettersi in salvo. I soccorritori inoltre rassicurano che non ci sono dispersi.

La sindaca di Los Angeles Karen Bass sul posto per assistere ai soccorsi

Tragedia sfiorata a Los Angeles. Qui parte di un tunnel del cantiere a Wilmington è crollato intrappolando 31 persone. Fortunatamente in poco tempo sono state portate in salvo. Lo riferisce il Los Angeles Times, citando i vigili del fuoco del posto, i Los Angeles Fire Department.

Stando alle prime informazioni, l'allarme è stato lanciato subito: sul posto si sono precipitati più di cento vigili del fuoco. "Il Los Angeles Fire Department ha appena comunicato che sono usciti tutti gli operai che erano intrappolati nel tunnel a Wilmington. Ho appena parlato con molti degli operai che erano rimasti intrappolati", scrive su X il sindaco Karen Bass. I soccorritori inoltre rassicurano che non ci sono dispersi, tutti i lavoratori – ovvero 31 operai – sono salvi.

Ma come sono riusciti a mettersi in salvo i lavoratori? In 27 sarebbero riusciti a fuggire scavalcando un grande cumulo di terreno e raggiungendo così in poco tempo l'unico ingresso a cinque miglia di distanza senza riportare gravi ferite. Gli altri quattro operai sono entrati nel tunnel industriale dopo il crollo per contribuire alle operazioni di soccorso. Anche loro stanno bene.

Ora però bisogna capire come sia stato possibile un crollo così improvviso. Il New York Times ha spiegato inoltre che il tunnel fa parte di un progetto da 630 milioni di dollari: serve per sistemare tutta la gestione della acque reflue, con la fine dei lavori prevista per il 2027. Il crollo ora ha lasciato un cumulo di terreno smosso alto dai 3,6 ai 4,5 metri all'interno di uno scavo orizzontale nel tunnel, lungo 11 chilometri e con un diametro di 5,5 metri: lo hanno riferito in un comunicato nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco.