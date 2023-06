Travolti e uccisi mentre spingono l’auto in panne, arrestato guidatore killer: era ubriaco È risultato positivo all’alcol test il giovane alla guida della Bmw che domenica mattina ha travolto Nicola Callà e Bruno Vavalà. L’incidente domenica poco prima dell0alba lungo la Statale 713 Traversale delle Serre a Simbario, in provincia di Vibo Valentia.

Nicola Callà e Bruno Vavalà

I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, hanno arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il giovane alla guida della Bmw che all’alba di domenica lungo la Trasversale delle Serre ha travolto e ucciso il 60enne Nicola Callà e il 23enne Bruno Vavalà, di Serra San Bruno. Il giovane di Soriano, che viaggiava insieme ad un altro amico, è risultato positivo all’alcol test.

Il sinistro si è verificato alle 3.50 di domenica mattina, 25 giugno, in un tratto, la Statale 713 Traversale delle Serre a Simbario, nel Vibonese, funestato in passato da diversi incidenti stradali.

Secondo una prima ricostruzione le due vittime, dopo una serata passata a lavorare come camerieri in un ristorante sulla costa jonica, stavano spingendo l’auto, una Peugeot 204, rimasta in panne, quando all’altezza di un viadotto sarebbero stati centrati in pieno dalla Bmw.

Stando alle indagini, la strisciata di almeno un centinaio di metri impressa sull’asfalto da uno pneumatico della vettura, nonché i danni significativi subiti dal veicolo, hanno fatto presupporre che la velocità dello stesso fosse ben superiore al limite consentito, che in quel tratto di strada è di 70 km/h.

L' impatto comunque non ha lasciato scampo ai Callà e Vavalà. Quest'ultimo in particolare è stato sbalzato dal cavalcavia, precipitando per circa 10 metri, e il suo corpo rinvenuto poche ore dopo dai vigili del fuoco.

L'indagato, di ritorno da un banchetto nuziale, è risultato positivo all'alcool test con un valore di 1,14 g/l, ben al di sopra del limite massimo consentito per legge. Entrambe le macchine sono state sequestrate per gli accertamenti del caso.

La data dei funerali di Nicola Callà e Bruno Vavalà non è stata ancora stabilita. Per il giorno delle esequie il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari proclamerà il lutto cittadino.