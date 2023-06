Incidente a Vibo Valentia, travolti e uccisi mentre spingono l’auto in panne Tragedia sulla strada a Simbario, in provincia di Vibo Valentia. Due uomini sono morti in un incidente sul cavalcavia, travolti da una Bmw mentre spingevano l’auto in panne. Uno dei due corpi è volato giù dal ponte.

A cura di Alessia Rabbai

Due morti e due feriti è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle ore 4 di domenica 25 giugno sul cavalcavia nel Comune di Simbario, in provincia di Vibo Valentia. Le vittime da quanto si apprende sono i due camerieri Bruno Vavalà, ventitré anni e Nicola Callà, sessant'anni. Ennesima tragedia sulla strada, la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, per accertare le responsabilità di chi si trovava alla guida.

La Bmw li ha travolti e uccisi

Secondo quanto ricostruito finora Bruno e Nicola al momento del drammatico incidente che ha portato alla loro scomparsa, dopo aver smontato dal turno di lavoro, viaggiavano a bordo di una macchina, una Peugeot, e stavano percorrendo la Traversale delle Serre nel territorio in provincia di Vibo Valentia. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, presumibilmente per un guasto o uno pneumatico forato, la loro vettura si è fermata, lasciandoli a piedi.

Tutti e due sono scesi e hanno iniziato a spingere l'auto in panne, mentre altri due passeggeri sono rimasti a bordo. In quel momento una Bmw ha transitato lungo il cavalcavia e li ha travolti, uccidendoli praticamente sul colpo. Uno dei due a causa del violento impatto è finito giù dal ponte. A rimanere coinvolti nel sinistro anche gli altri due passeggeri dell'auto in panne, che hanno dovuto ricorrere a cure mediche.

Uno dei corpi è volato giù dal cavalcavia

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per diverse persone coinvolte in un incidente molto grave, sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso tra ambulanze, eliambulanze, automediche, vigili del fuoco e diverse macchine delle forze dell'ordine. Per i due uomini che stavano spingendo l'auto in panne non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

I soccorritori hanno recuperato i loro corpi senza vita e al termine delle verifiche sul posto li hanno trasferiti in obitorio, dove si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Per quanto riguarda invece le due persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale, ma al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni.