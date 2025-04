video suggerito

Trasportati in un frigo guasto: sequestrati 800 kg di latticini destinati a una mensa scolastica in Sicilia Durante un controllo a Caltagirone, la Polizia Stradale ha sequestrato 800 kg di latticini, 100 litri di latte e 500 vasetti di yogurt destinati a una mensa scolastica, trasportati in un frigo guasto. Il conducente è stato sanzionato e denunciato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scoperta allarmante quella fatta dalla Polizia Stradale di Caltagirone, in provincia di Catania, durante un controllo effettuato in collaborazione con il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Ottocento chili di latticini, tra cui formaggi freschi, mozzarelle e ricotte, insieme a 100 litri di latte fresco e ben 500 vasetti di yogurt destinati all’alimentazione quotidiana dei bambini di una scuola elementare, viaggiavano all’interno di un mezzo ‘refrigerato' per modo di dire. Il frigorifero era infatti completamente fuori uso.

Il carico, destinato in gran parte alla mensa scolastica di un istituto di Caltagirone, era trasportato in condizioni igienico-sanitarie gravemente non conformi. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno confermato che il sistema di refrigerazione del veicolo era totalmente non funzionante, rendendo il trasporto del tutto inadeguato per la conservazione di alimenti tanto delicati e deperibili.

La merce è stata immediatamente sottoposta a sequestro, poiché giudicata non più commestibile e potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori. Il conducente del veicolo, ritenuto responsabile del trasporto, è stato sanzionato amministrativamente e denunciato penalmente per aver detenuto e trasportato alimenti in cattivo stato di conservazione, con l'intento di venderli o distribuirli per il consumo umano.

Un episodio gravissimo che solleva serie preoccupazioni sulla filiera di approvvigionamento alimentare destinata ai più piccoli e sull’efficacia dei controlli da parte delle aziende incaricate della fornitura. Se non fosse stato per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, centinaia di bambini avrebbero potuto consumare prodotti potenzialmente contaminati. Le autorità hanno annunciato ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità a monte della catena distributiva.