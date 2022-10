Trapezista cade durante show al circo Orfei, la “Guerriera” fuori pericolo: “Lavorerò ancora a lungo” La 24ene Mineri ringrazia tutti per l’affetto ricevuto dopo il terribile incidente. La trapezista nella caduta ha riportato una frattura alle ossa della faccia, vari traumi vertebrali e una contusione epatica.

A cura di Antonio Palma

"A tutti coloro che ci sono stati vicini in queste ore di paura un grosso grazie dalla nostra guerriera che è in piena ripresa" così dal Circo Greca Orfei rassicurano sulle condizioni della giovane trapezista 24enne vittima di un terribile incidente durante e lo spettacolo di venerdì scorso a Terlizzi, nel Barese, quando è precipitata da circa 4 metri di altezza mentre si stava esibendo nella sua performance senza rete di protezione.

"La nostra Guerriera sta bene" assicurano dal circo, postando sui social anche un messaggio in inglese e una fotto dall'ospedale della 24enne Mineri che nella caduta ha riportato una frattura alle ossa della faccia, vari traumi vertebrali e una contusione epatica.

"Ciao a tutti mi chiamo Mineri e sono una acrobata. Con mio grande rammarico è avvenuto un incidente e sono caduta dal mio attrezzo. Attualmente sono in ospedale per un controllo. I medici dicono che tornerò presto in forma, non è successo niente di così grave, sono viva e vivrò e lavorerò per molto tempo" ha fatto sapere la giovane di origine ucraina ricogliendo tantissimi messaggi di solidarietà e auguri di presta guarigione.

Tra di loro anche quella del sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico che ha scritto: "Ci ha tenuti tutti col fiato sospeso increduli e soprattutto dispiaciuti per un incidente accaduto mentre si esibiva per guadagnarsi da vivere e per esaltare le proprie abilità, frutto di tantissimo allenamento e grandi aspettative artistiche. La vita dei circensi è affascinante, da un lato la fatica e la straordinaria abilità, dall'altro la consapevolezza del nomadismo, una cultura distante dalla nostra, radicata sulle origini e tradizioni locali. Auguri di buona ripresa alla giovanissima Mineri, speriamo di poterla accogliere presto a Terlizzi non solo per lavoro ma anche come ospite-turista, per raccontarci la sua vita, la paura dell'incidente e il riscatto. Purtroppo Terlizzi resterà inevitabilmente impressa nei suoi ricordi più brutti ma a noi piacerebbe accoglierla per donarle occasioni di ricordo più belli e solidali".

Secondo quanto ricostruito, anche in base ai video ripresi dagli spettatori che stavano assistendo al numero circense, la 24enne stava eseguendo un avvitamento alla fune quando ha perso la presa ed è precipitata sbattendo a terra dove è rimasta immobile.

Subito soccorsa e poi trasportata in codice rosso all'ospedale di Bari da un ambulanza del 118, per alcune ore si è temuto i peggio e la giovane è stata ricoverata con prognosi riservata. Dagli esami medici però è emerso un quadro meno fosco del sue condizioni cliniche e la 24enne , che resta cosciente e lucida, per ora non sarà operata. Lunedì verrà sottoposta a nuove analisi tra cui una Tac per capire come intervenire