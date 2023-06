Tragico schianto tra auto e tir sulla statale: due morti, auto ridotta a un cumulo di lamiere Una vettura e un camion si sono scontrati frontalmente oggi sulla strada statale 655 “Bradanica” nel Potentino. Il bilancio dell’incidente stradale è gravissimo: due morti e un ferito.

A cura di Antonio Palma

Drammatico incidente stradale oggi sulla strada statale 655 "Bradanica" nel Potentino. Una vettura e un camion si sono scontrati frontalmente causando la morte di due persone e il ferimento di una terza persona. La tragedia si è consumata nel primissimo pomeriggio di oggi martedì 6 giugno nel territorio del comune di Lavello, in provincia di Potenza.

Lo schianto mortale all'altezza del chilometro 55, prima della galleria di Lavello, sulla strada che collega Matera a S.Nicola di Melfi. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti un veicolo e un mezzo pesante, finiti entrambi fuori strada dopo l'impatto.

Drammatica la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori giunti sul posto. La vettura in particolare era completamente irriconoscibile sul lato anteriore, ridotta letteralmente a un cumulo di lamiere. Dopo l'impatto col tir, è finita con la parte posteriore destra sul guardrail che delimita la carreggiata

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere gli occupanti del mezzo e affidarli ai sanitari del 118, accorsi sul posto con diverse ambulanze, ma purtroppo per due delle persone coinvolte non c'è stato nulla da fare. Estratta viva e trasportata in ospedale invece una terza persona che risulta ferita e ricoverata.

Anche il camion, un autoarticolato, è finito con la parte anteriore sinistra sul guardrail mentre il rimorchio si è capovolto su un fianco finendo fuori strada dopo aver divelto le protezioni laterali.

Sul posto anche le forze dell'ordine, per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire la dinamica dell'incidente mortale, e le squadre Anas per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Per prestare i soccorsi alle persone coinvolte e per poter poi effettuare i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della zona, infatti, la strada è stata chiusa al traffico.