Tragico schianto in strada, Leandro muore sbalzato dalla sua moto: “Amico che tutti avrebbero voluto” Leandro Matalone, un 32enne di origine calabrese ma residente in Veneto, a Monteforte d’Alpone, è stato vittima di un tragico incidente stradale nel territorio del comune di San Bonifacio, sempre nel Veronese. “Eri l’amico che tutti avrebbero voluto” ricordano gli amici.

A cura di Antonio Palma

Sbalzato sul tetto della vettura che lo precedeva e poi a terra dopo un devastante impatto tra l'auto e la sua moto, così è morto tragicamente Leandro Matalone, un 32enne di origine calabrese ma residente in Veneto, a Monteforte d'Alpone, in provincia di Verona. Il tragico incidente stradale ieri, lunedì 2 ottobre, sulla strada Regionale 11 nel territorio del comune di San Bonifacio, sempre nel Veronese.

Secondo quanto ricostruito finora, il 32enne, che lavorava come meccanico in un'officina della zona, era in sella alla sua Kawasaki 1000 e si stava dirigendo verso Vicenza quando è avvenuta la tragedia. Nel pomeriggio di lunedì la moto si è scontrata con un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia e che forse stava per svoltare. L’impatto è stato devastante, Leandro è stato sbalzato sul tetto dell’auto prima di cadavere violentemente sull’asfalto dove è rimasto esanime.

Per il 32enne inutili i successivi soccorsi medici da parte degli operatori del suem 118. I sanitari hanno tentato di salvarlo in tutti i modi. Vista la gravità delle ferite, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto anche un elicottero di soccorso che ha provveduto al trasporto immediato del ferito all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Qui i medici hanno proseguito le manovre rianimatorie ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. Leandro Matalone è morto in ospedale due ore dopo l’incidente.

Illesi invece gli occupanti della vettura, una coppia col figlio seduto sul seggiolino posteriore. Sul luogo dell’incidente stradale gli agenti della polizia locale di San Bonifacio che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto mortale. Secondo una primissima ipotesi, l'impatto tra moto e veicolo sarebbe avvenuto durante un sorpasso. La motocicletta sarebbe finita contro la parte posteriore sinistra del veicolo mentre questo iniziava a svoltare a sinistra.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo sui social per la morte del meccanico. "Eri l'amico che tutti avrebbero voluto... Mai un no, sempre disponibile a sistemarti i guai. Sempre pronto ad aiutarmi. Un lavoratore instancabile" ricorda un amico. "Sei stato e sarai per sempre un amico e un ragazzo magnifico" ha scritto un altro. "Tanti sogni avevi ancora da realizzare e tanti sorrisi ancora da regalare a chiunque ti era vicino. La vita a volte è veramente infame e ingiusta" ha sottolineato un altro ancora.