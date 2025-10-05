Attualità
video suggerito

Tragico schianto in strada ad Alghero, auto si ribalta: morta una donna, feriti fratello, sorella e nipote

I quattro occupanti sono rimasti bloccati all’interno della vettura, una Fiat Panda, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poterli liberare dalle lamiere. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare.
A cura di Antonio Palma
Foto di repertorio.
Foto di repertorio.

Tragedia in strada oggi ad Alghero, in provincia di Sassari, dove un'auto con quattro persone a bordo ha improvvisamente sbandato alle porte della città, sulla strada statale 127 bis, ribaltandosi fuoristrada e causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre, tutti parenti tra di loro.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi domenica 5 ottobre intorno alle 16, in località Galboneddu. Per motivi ancora a tutti da accertare,  la vettura su cui viaggiavano le persone coinvolte nell'incidente stradale ha sbandato uscendo di strada ribaltandosi completamente.

Una scena terribile si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorritori accorsi sul posto: i quattro occupanti infatti erano tutti bloccati all'interno della vettura, una Fiat Panda, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poterli liberare dalle lamiere.

Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita Amalia Delogu una ottantacinquenne di Usini. Estratti vivi ma feriti invece gli altri tre occupanti del mezzo: si tratta del fratello e della sorella della donna, rispettivamente un 72enne e una ottantunenne, e la nipote di 46 anni. I quattro si stavano recando ad Alghero dove hanno una casa.

Per soccorrere i tre, oltre all'ambulanza, anche un elicottero di emergenza che ha provveduto a trasportare il conducente della vettura direttamente all'ospedale di Sassari con un trauma cranico e toracico. Nel capoluogo in condizioni serie anche l'altra anziana rimasta ferita mentre meno preoccupanti sono le condizioni della più giovane che invece è stata trasportata all'ospedale di Alghero.

Sul luogo dell'accaduto anche la polizia locale di Alghero che ha effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale mortale.

Incidenti stradali in Italia
