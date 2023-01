Tragico schianto in auto: Samuele muore a 45 anni, festeggiava il contratto a tempo indeterminato Samuele Cotichini viaggiava sul tratto marchigiano dell’autostrada A14 quando si è schiantato contro un mezzo pesante. Un impatto violentissimo a seguito del quale la vettura del 45enne ha preso fuoco senza dargli scampo.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un giorno di felicità dopo aver ottenuto l’agognato contratto di lavoro a tempo indeterminato ma un triste destino ha voluto che Samuele Cotichini non potesse goderne a lungo.

Il 45enne è morto tragicamente nella notte tra venerdì e sabato a seguito di un terribile incidente stradale dopo aver trascorso la serata con gli amici.

La tragedia intorno alla mezzanotte mentre Samuele Cotichini viaggiava sul tratto marchigiano dell’autostrada A14 nella carreggiata in direzione nord. La sua vettura, per motivi ancora da accertare, si è schiantata contro un mezzo pesante all’interno della galleria Castello di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

Un impatto violentissimo a seguito del quale la vettura del 45enne ha preso fuoco senza dargli scampo. La squadra dei pompieri del distaccamento di San Benedetto del Tronto, accorsa sul posto, ha spento l'incendio e ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso all’uomo ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il personale sanitario, giunto sul posto a bordo delle ambulanze del 118, ha potuto solo constatare il decesso per l'automobilista.

Secondo quanto ricostruito, il 45enne, originario di Porto San Giorgio ma da tempo residente a Rosara, aveva appena trascorso la serata con gli amici nella vicina Ascoli Piceno prima di riprendere l’auto. Aveva detto di voler tornare a casa e molto probabilmente stava andando a Porto San Giorgio quando è avvenuta la tragedia.

Per accettare la sua identità la polizia autostradale ha dovuto ricostruire la targa della vettura dai frammenti sparsi sulla carreggiata.

Così la terribile notizia è giunta ai genitori a Porto San Giorgio diffondendosi poi tra tutti gli amici dell’uomo. Tantissimi i messaggi di cordoglio per Samuele Cotichini arrivati sia dalla comunità della cittadina della Riviera fermana sia dall’Ascolano.