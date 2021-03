Incidente mortale nelle scorse ore lungo il tratto ligure dell’autostrada A26, a perdere la vita Paolo Scerni, noto imprenditore genovese del settore marittimo-portuale e figlio dell'ex presidente del Genoa e imprenditore Gianni Scerni. La tragedia durante la serata di martedì nel tratto autostradale fra Ovada e Masone. Secondo quanto ricostruito, l’Audi su cui viaggiava Scerni si è schiantata contro un mezzo pesante all’altezza dell’area di servizio Anzema ieri sera poco dopo le 22. In particolare Paolo Scerni era al volante della sua vettura in direzione nord quando ha impattato contro un camion che pare stesse uscendo proprio dall’area di servizio.

Alla base dell’incidente una manovra errata del camionista che uscendo dell’area di servizio avrebbe imboccato il varco di entrata invece di quello di uscita. Il tir dovendo poi sterzare per raddrizzarsi e riprendere la carreggiata infatti ha ostruito le corsie di marcia proprio mentre sopraggiungeva la vettura dell’imprenditore 46enne. Per questo ora il camionista è indagato per omicidio stradale.

Lo schianto è stato così violento che non ha lasciato scampo all’imprenditore 46enne. Quando su posto sono intervenuti i soccorritori del 118, per l'uomo ormai non c'era però più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Multedo che hanno estratto il corpo senza vita dalle lamiere e messo in sicurezza l'area dell'incidente. Sul caso indagano ora gli uomini della Polizia Stradale di Ovada che hanno effettuato i rilievi dell’accaduto. Diversi i messaggi di cordoglio per la morte di Gianni Scerni a cominciare dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e della Giunta. Il governatore esprime "profonda vicinanza a Gianni Scerni, in un momento di immenso dolore. Ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia di Paolo, velista, imprenditore nel settore marittimo e della logistica italiana e internazionale, conosciuto e stimato da un'intera comunità" si legge in una nota .