Tragico schianto frontale tra auto e furgone, un morto tre feriti a Verona Il terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica 23 febbraio lungo la Strada Statale 12 in località Pellegrina, nel Comune di Isola della Scala. Morta una donna, grave il marito.

A cura di Antonio Palma

Incidente stradale mortale oggi nel Comune di Isola della Scala, in provincia di Verona. In un tragico schianto tra auto e furgone una persona è morta e tre sono rimaste ferite tra cui una in maniera grave. Il terribile incidente si è verificato nella mattinata di domenica 23 febbraio lungo la Strada Statale 12, in località Pellegrina.

Per motivi ancora da chiarire, i due mezzi si sono trovati sulla stessa traiettoria e si sono scontrati frontalmente in un impatto mortale. A perdere la vita una donna che viaggiava come passeggero sull'auto coinvolta nello scontro. Ferito gravemente, invece, il marito che era la volante della stesa vettura. Feriti ma in maniere non grave anche il conducente del furgone e un'altra persona che viaggiava con lui.

La tragedia intorno alle 11.30 di oggi quando l'impatto ha distrutto la parte anteriore dell'auto dei due coniugi e anche il furgone che è andato fuori strada. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del Suem 118 con diverse ambulanze e automedica, oltre a vigili del fuoco e forze dell'ordine. I soccorsi hanno estratto la donna dalle lamiere della vettura cercando di rianimarla ma si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo. Troppo gravi si sono rivelati traumi riportati dalla vittima che aveva 82 anni

Estratto, stabilizzato sul posto e portato immediatamente in ospedale, invece, il marito, un uomo di 85 anni, che è ora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Soccorsi con ferite non gravi invece i due occupanti del furgone trasportati nell'ospedale di Villafranca di Verona in codice verde.