Tragico schianto durante giro in moto, Salvatore muore a 21 anni: “Sarai l’angelo più bello” Dolore e tantissimi i messaggi di cordoglio ad Agrigento per la morte di Salvatore Camilleri, un 21enne vittima di un terribile incidente stradale in moto.

A cura di Antonio Palma

Dolore incredulità ad Agrigento per la prematura scomparsa di Salvatore Camilleri, una giovane di 21 anni vittima di un terribile incidente stradale in moto avvenuto domenica sulle strade siciliane. Doveva essere una giornata spensierata con gli amici e lontana dal lavoro quella di ieri per il ventunenne ma in pochi attimi si è trasformata in tragedia. Il 21enne era uscito insieme agli amici con le moto da cross per un giro nelle strade di campagna della provincia ma un tragico destino ha voluto che il suo viaggio si interrompesse per sempre su una stradina tra Montaperto e Porto Empedocle.

Per motivi ancora da chiarire, il ragazzo ha perso il controllo della due ruote, ha sbandato, finendo fuori strada dove si è schiantato contro un albero a bordo carreggiata. Un impatto violento che purtroppo non gli ha dato scampo. Inutili per il 21enne i successivi soccorsi medici del 118, allertati dagli stessi amici che hanno assistito alla tragedia. Vista la gravità dello schianto è stato allertato anche l'elisoccorso atterrato in zona ma ogni tentativo di rianimare il giovane si è rivelato vano e Salvatore è stato dichiarato morto sul posto. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno condotto i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica del fatale incidente.

Tantissimi i messaggi di cordoglio ad Agrigento per la morte del giovane descritto come un gran lavoratore. Tra di loro anche quello del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè che ha scritto: “È venuto a mancare, a seguito di un incidente motociclistico, il giovane agrigentino ventunenne Salvatore Camilleri. Mi unisco, anche a nome dell’amministrazione e di tutti gli agrigentini, al dolore della famiglia”. "Stiamo provando tutti un grande dolore, sarai l'angelo più bello" ha scritto un'amica. "Questa notizia mi a dato una botta al cuore, Totone fatti conoscere la su che persona speciale sei" si legge in un altro dei tantissimi messaggi sui social, e ancora: “Sono notizie strazianti, siamo vicini al padre e alla madre di Salvatore, ragazzo gentile e sempre sorridente.