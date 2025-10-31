Tragico incidente in auto a Catania, Ettore muore a 18 anni, ferito coetaneo e una 15enne: “Dolore straziante”

“La perdita di un ragazzo di soli diciotto anni è un dolore straziante” ha dichiarato il sindaco di Scordia dopo la notizia della morte del 18enne Ettore Carnazzo in un tragico incidente stradale.

Ettore Carnazzo

Un ragazzo di 18 anni, Ettore Carnazzo, è morto tragicamente nelle scorse ore in un terribile incidente stradale a Scordia, in provincia di Catania, in cui sono rimasti feriti anche un coetaneo e una 15enne. Il dramma si è consumato tra la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi, venerdì 31 ottobre, sulla strada provinciale 29 tra Scordia e Palagonia.

Il diciottenne e gli altri due giovani feriti viaggiavano su una un'Alfa Romeo Mito che all’improvviso, per motivi ancora da accertare, ha sbandato uscendo dalla carreggiata e schiantandosi contro un muro. Un impatto violento che ha distrutto la parte anteriore del mezzo senza lasciare scampo a Ettore Carnazzo. Per il giovane inutili i soccorsi del personale del 118, accorso sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Le condizioni di Carnazzo sono apparse subito molto gravi. I sanitari lo hanno rianimato trasportandolo d’urgenza in ospedale ma ogni sforzo si è rivelato vano e il giovane è morto alcune ore dopo per le ferite riportate nello schianto.

Soccorsi, stabilizzati e trasportati in ospedale con codice di massima urgenza anche gli altri due adolescenti coinvolti. Entrambi sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini dove sono ora ricoverati in condizioni giudicate serie dai medici. Fortunatamente, dopo i controlli clinici, per loro escluso il pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale mortale. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo. La vettura, che pare fosse guidata proprio dalla vittima, viaggiava in direzione di Scordia, dove risiedeva il 18enne, quando, probabilmente per l'alta velocità e l'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha sbandato nei pressi del cimitero schiantandosi contro un muro al lato della carreggiata.

La notizia ha sconvolto la comunità di Scordia. "Con grande dolore, l'Amministrazione e il Consiglio Comunale di Scordia esprimono il loro più sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane Ettore Carnazzo, vittima di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla provinciale tra Scordia e Palagonia. La perdita di un ragazzo di soli diciotto anni è un dolore straziante e lascia un vuoto incolmabile nella comunità scordiense. A nome delle istituzioni, porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti i suoi cari" scrive il Sindaco, aggiungendo: "Rivolgiamo un augurio di pronta e completa guarigione ai due giovani che sono rimasti feriti, con la speranza che possano ristabilirsi completamente. In questo momento di profonda tristezza, l'intera comunità di Scordia si unisce nel lutto e si stringe con affetto e solidarietà attorno alle famiglie colpite da questa immane tragedia"