in foto: Foto di repertorio

Tragedia la scorsa notte lungo l'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Ghemme in direzione Gravellona Toce. All'altezza del chilometro 139 infatti un'automobile ha investito due cinghiali ed è finita fuori strada; a seguito dello schianto due persone hanno perso la vita ed una è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave.

Al momento non è stato possibile individuare il punto di ingresso degli animali in autostrada. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. "Al momento non si registrano turbative al traffico", informa Autostrade.

Decine di migliaia di incidenti causati dalla fauna selvatica sulle strade

Secondo uno studio condotto lo scorso anno dalla Coldiretti sui dati dell'Osservatorio Asaps in Italia ogni anno si verificano 10mila incidenti stradali causati da animali selvatici. L'associazione di categoria rivela inoltre che nel periodo 2010-2018 è stato registrato un incremento dell'81% del numero di incidenti gravi con morti e feriti per colpa di animali sulle strade provinciali. Tra gli animali selvatici che mettono maggiormente a rischio la sicurezza degli automobilisti i cinghiali hanno un ruolo predominante. La loro diffusione, infatti, è più che raddoppiata nell'ultimo decennio in Italia rappresentando un pericolo costante non solo per le attività agricole, con innumerevoli casi di distruzione di raccolti, ma anche per la sicurezza stradale di migliaia di automobilisti. Non a caso secondo un sondaggio promosso sempre dalla Coldiretti 3 italiani su 4 (72,7%) considerano un pericolo per la circolazione sui quasi 850mila chilometri di strade e autostrade italiane la presenza di animali selvatici e di cinghiali, che possono arrivare a pesare un quintale e mezzo.