Tragedia sul Monte Rosa: due alpinisti italiani muoiono in un incidente in montagna sul Castore

Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, sono morti in un incidente sul Castore, nel gruppo del Monte Rosa. Dopo ore di ricerche, i corpi sono stati recuperati dal Soccorso Alpino Valdostano e portati a Champoluc. Indagini in corso sulla dinamica.

Due vite spezzate sul Castore, nel cuore del gruppo del Monte Rosa. Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato i corpi senza vita di un uomo e di una donna, entrambi italiani, vittime di un tragico incidente in quota.

L’allarme era scattato all’alba, quando non si erano avuti più contatti con i due alpinisti, che la sera precedente avevano pernottato al Rifugio Quintino Sella in vista della salita. Le ore passavano e il silenzio si faceva sempre più preoccupante. Un primo sorvolo con l’elicottero SA1 non aveva dato risultati: della coppia nessuna traccia sulle distese di ghiaccio e roccia.

La ricerca è proseguita con determinazione grazie al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia, in stretta collaborazione con i colleghi di Alagna Valsesia. L’impiego di un comunicatore satellitare ha permesso di restringere l’area di indagine e guidare una nuova serie di sorvoli mirati. È stato allora che gli occhi esperti delle squadre hanno individuato il punto in cui i due giacevano, fermi e inaccessibili in un tratto insidioso della montagna.

Il recupero, reso complesso dalla posizione e dalle condizioni ambientali, si è concluso solo nel pomeriggio, quando le salme sono state trasportate a Champoluc. Qui inizieranno le procedure di riconoscimento e di accertamento.

La Guardia di Finanza di Cervinia è ora incaricata di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Sarà necessario capire come e perché l’ascesa verso una vetta tanto ambita si sia trasformata in un’irreversibile corsa contro il tempo. Oggi, il Castore ha ricordato a tutti la sua bellezza ma anche e sopratutto la sua implacabile durezza.