Tragedia sul lavoro alle Eolie: operaio di 37 anni muore schiacciato da un escavatore

È accaduto a Ginostra. Carmelo Parisi si trovava a bordo di un escavatore cingolato che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato lungo una scalinata, schiacciandolo.

Una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia a Ginostra, la minuscola frazione di Stromboli affacciata sul Tirreno. Un operaio di 37 anni, Carmelo Parisi, originario di Cefalù, ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori di messa in sicurezza di uno dei torrenti danneggiati dall’alluvione dell’ottobre 2024.

L’uomo si trovava a bordo di un escavatore cingolato che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato lungo la scalinata a tornanti che collega il centro abitato allo scalo di Pertuso e al vicino pontile della Protezione Civile. Il mezzo è precipitato nel tornante sottostante rispetto a quello percorso, schiacciando il conducente. Con lui viaggiava un altro operaio, rimasto contuso ma senza gravi conseguenze.

Secondo le prime ricostruzioni, Parisi stava dirigendo l’escavatore verso l’area portuale quando avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di una manovra errata aggravata dalla scarsa visibilità dovuta al buio. Una dinamica rapida e violenta, che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi sono stati immediati ma purtroppo vani. Gli ormeggiatori del porto, accorsi per primi, hanno tentato di prestare aiuto, seguiti dal sanitario della guardia medica locale, Paolo Russo. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, l’operaio è deceduto nel giro di pochi minuti, prima che potesse essere organizzato un eventuale trasferimento in elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, giunti a Ginostra con una motovedetta, che hanno avviato le indagini per chiarire ogni aspetto dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze del collega che si trovava sul mezzo e di chi, dal porto, ha assistito alla scena. L’escavatore è stato posto sotto sequestro, mentre la salma resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le decisioni di competenza.