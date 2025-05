video suggerito

Tragedia nell'Avello, i risultati dell'autopsia: vigili del fuoco morti per annegamento e assideramento Nico Civitella e Emanuele Capone, entrambi 42enni, hanno perso la vita durante un'escursione nella forra del torrente a Pennapiedimonte.. La Procura indaga per omicidio colposo. Domani la camera ardente nella caserma di Chieti.

A cura di Biagio Chiariello

Emanuele Capone e Nico Civitella, 42 anni (Foto Facebook)

Annegamento e assideramento: sono queste, secondo i primi esiti dell’autopsia, le cause che hanno provocato la morte di Nico Civitella, uno dei due vigili del fuoco del Comando provinciale di Chieti deceduti il 30 aprile scorso nella forra del fiume Avello, a Pennapiedimonte.

Il corpo del 42enne è stato esaminato questa mattina all’obitorio del policlinico di Chieti dal medico legale Pietro Falco, incaricato dal sostituto procuratore della Repubblica Giancarlo Ciani. L’esame, durato circa tre ore, ha restituito un primo quadro medico che conferma le condizioni estreme in cui si è consumata la tragedia: acqua gelida, correnti impetuose, temperature rigide e impossibilità di trovare riparo.

Domani sarà la volta dell’autopsia sull’altro vigile del fuoco deceduto, Emanuele Capone, anche lui 42enne e collega di Civitella nella stessa caserma. I due erano impegnati in un’escursione non operativa nella stretta gola del torrente Avello, un’area montana nota per la sua bellezza ma anche per l'elevato rischio in caso di condizioni avverse. Altri due pompieri che partecipavano all’escursione sono riusciti a salvarsi e sono stati soccorsi in tempo.

La Procura di Chieti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, e intende fare piena luce sull’organizzazione dell’uscita, sull’equipaggiamento utilizzato e sulle eventuali carenze nei protocolli di sicurezza. Si indaga per capire se le vittime fossero dotate di idonei dispositivi di protezione, se ci fossero state avvisaglie di pericolo e se le condizioni meteo fossero compatibili con l’attività intrapresa.

Nel frattempo, cresce la commozione in tutta la provincia di Chieti e tra i colleghi di tutto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nella caserma del Comando provinciale verrà allestita, a partire dal primo pomeriggio di domani, la camera ardente per rendere omaggio a Nico ed Emanuele. Sarà un momento di profondo cordoglio, ma anche di riconoscenza verso due uomini che hanno servito con onore e passione fino all’ultimo giorno della loro vita.