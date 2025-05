video suggerito

Vigili del Fuoco trovati morti in Abruzzo, le vittime sono Emanuele Capone e Nico Civitella: disposta autopsia Sono Emanuele Capone e Nico Civitella i Vigili del fuoco trovati morti sulla Maiella. I due uomini, di 42 anni, erano dispersi insieme ad altri due colleghi dalla serata di mercoledì 30 aprile in località Balzolo di Pennapiedimonte. I corpi senza vita sono stati individuati alcune ore fa dalle squadre del Soccorso Alpino. La Procura ha disposto l’autopsia sulle salme. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

1.334 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emanuele Capone e Nico Civitella, 42 anni (Foto Facebook)

Sono Emanuele Capone e Nico Civitella i due Vigili del fuoco trovati morti sulla Maiella. I due uomini, di 42 anni, erano dispersi dalla serata di ieri, mercoledì 30 aprile. I corpi senza vita sono stati individuati alcune ore fa dalle squadre del Soccorso Alpino.

L'allarme era scattato per il recupero di quattro persone disperse, Vigili del fuoco del Comando di Chieti, che si trovavano in escursione durante una giornata libera dal servizio in località Balzolo di Pennapiedimonte.

Due dei quattro, Giulio De Panfilis, 32 anni, e Gabriele Buzzelli, 48, sono stati trovati vivi, uno indenne e l'altro ferito, trasportato poi all'ospedale di Chieti non in pericolo di vita. A fornire le identità dei quattro Vigili del fuoco è stata la Prefettura.

Leggi anche Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo, erano caduti in una forra

Nelle scorse ore si sono svolte le operazioni di trasferimento dei corpi, dall'area di ritrovamento, l'interno di una forra (profonda gola a pareti verticali e avvicinate, tra le quali scorre un corso d'acqua, ndr), a una zona scoperta per consentire l'atterraggio di elicottero del 118 che ha provveduto al trasporto delle salme all'obitorio dell'Ospedale di Chieti.

La Procura ha disposto l'autopsia sui corpi. Le attività sono state svolte nella giornata odierna "anche con la partecipazione di unità del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio", scrive la Prefettura in una nota.

Sul luogo delle difficili operazioni di recupero delle due salme erano presenti anche i familiari delle vittime, alcuni sono stati colpiti da malore e sono stati soccorsi dai medici del 118.

"Oggi piangiamo la tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco in provincia di Chieti. La notizia mi addolora profondamente. – ha scritto sui social il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi – Ai loro familiari, ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco va la mia più sincera vicinanza e gratitudine per il valore umano e professionale che hanno sempre rappresentato".

Profondo cordoglio anche dall’Amministrazione comunale di Chieti. “In questo momento difficile, desidero esprimere la mia vicinanza alle famiglie dei Bigili del fuoco scomparsi e a tutto il Corpo", ha detto il sindaco Diego Ferrara.

"Un omaggio sentito e doveroso per ricordare le persone e il valore del lavoro di chi ogni giorno rischia la propria vita per proteggere la nostra comunità. Che la loro memoria sia un esempio per tutti noi”.