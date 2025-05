Settant’ore di speranza e dolore: recuperati i due vigili del fuoco morti nel canyon di Pennapiedimonte”

video suggerito

Dopo 70 ore di ricerche a Pennapiedimonte, sono stati recuperati i corpi di Emanuele Capone e Nico Civitella, i due vigili del fuoco morti durante un'escursione nella forra del fiume Avello. Si erano avventurati in zona con altri due colleghi.

A cura di Biagio Chiariello

Sono stati recuperati i corpi di Emanuele Capone, 42 anni, originario di Chieti, e Nico Civitella, coetaneo di Guardiagrele, i due vigili del fuoco tragicamente deceduti durante un’escursione nella forra del fiume Avello, in località Balzolo, nel territorio comunale di Pennapiedimonte. L’incidente è avvenuto martedì 30 aprile: Capone e Civitella, insieme ad altri due colleghi del comando di Chieti, Giulio De Panfilis e Gabriele Buzzelli, si erano avventurati nel canyon fuori dal servizio. Solo gli ultimi due sono riusciti a mettersi in salvo.

Le salme sono state trasportate con un elicottero dei Vigili del Fuoco all’obitorio dell’ospedale SS. Annunziata di Chieti, dove sono giunte nel primo pomeriggio. Il recupero è stato reso possibile grazie all’intervento congiunto di più squadre altamente specializzate.

Un’operazione complessa tra rocce e acque impetuose

Il recupero dei corpi, individuati giovedì ma fino ad oggi irraggiungibili, ha richiesto sforzi straordinari. I precedenti tentativi di discesa dalla parte alta della forra si erano rivelati impraticabili a causa della pericolosità del torrente e delle condizioni morfologiche del luogo. A sbloccare l’operazione è stato un nuovo accesso laterale, che ha permesso alla squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di raggiungere il punto in cui le barelle con i corpi erano state precedentemente ancorate.

Una volta in posizione, squadre miste composte da tecnici del Soccorso Alpino, vigili del fuoco esperti in manovre fluviali e alpinistiche, soccorritori della Guardia di Finanza e operatori con droni hanno collaborato in sinergia. Le barelle sono state lentamente traslate verso un’area più sicura, dove un elicottero con verricello ha potuto infine completare il sollevamento e il trasporto dei corpi.

Emanuele Capone e Nico Civitella, 42 anni (Foto Facebook)

Il commosso saluto di Pennapiedimonte

A conclusione dell’operazione, l’amministrazione comunale di Pennapiedimonte ha voluto esprimere il proprio cordoglio e la propria gratitudine. "Dopo quasi 70 ore dall’inizio delle ricerche e oltre 50 ore dall’individuazione dei due vigili del fuoco, le operazioni di recupero si sono finalmente concluse", si legge in una nota ufficiale. "In questi giorni difficili abbiamo assistito al lavoro straordinario di alcune delle migliori squadre di soccorso del Paese, composte da professionisti e volontari uniti da un profondo senso del dovere. A loro va il nostro commosso ringraziamento".

Il tragico epilogo ha colpito profondamente non solo le comunità locali, ma l’intero Paese, che si stringe attorno alle famiglie di due uomini caduti mentre inseguivano una passione, quella per la natura e la montagna, con lo stesso spirito con cui ogni giorno servivano lo Stato.