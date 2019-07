Tragedia del Raganello, 14 indagati, fu ignorata l’allerta meteo: “Non dovrebbe piovere”

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso l’avviso di conclusione indagini per la tragedia delle gole del Raganello, nel Cosentino, i cui lo scorso anno morirono dieci persone per un’onda anomala causata dal maltempo. Gli indagati sono in tutto 14 tra cui amministratori locali, operatori turistici e guide.