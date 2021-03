in foto: immagine di repertorio

Tragedia nelle scorse ore nel Messinese dove un bimbo di meno di due anni è morto durante il trasferimento in ospedale con l'ambulanza dopo un improvviso malore. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, sabato 6 marzo, a Santa Teresa di Riva, comune a circa 40 chilometri a sud del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo era stato trasportato dai genitori con mezzi propri al Punto territoriale di emergenza del piccolo comune per un problema gastrointestinale che da diverse ore lo aveva colpito. Viste le sue condizioni, però, qui si è deciso di trasferirlo d'urgenza al policlinico di Messina con un'ambulanza: una corsa che però si è rivelata vana perché il piccolo si è aggravato durante il trasporto ed è giunto privo di vita al pronto soccorso. Sulla vicenda ora la polizia ha vaiato una indagine per capire se ci siano stati ritardi o omissioni che possano aver portato nel decesso del piccolo.

Dalle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, pare che il piccolo avesse iniziato a soffrire di disturbi gastrointestinali già nel corso della notte che però non si sarebbero esauriti nemmeno in mattinata quando i genitori hanno deciso di portarlo al Punto territoriale di emergenza. Qui i medici, dopo averlo visitato avrebbero invitato i genitori a portarlo in ospedale a Messina, al Pronto soccorso pediatrico del Policlinico, per ulteriori analisi e gli accertamenti del caso. La famiglia, però, avrebbe deciso di rivolgersi prima a una pediatra di fiducia per farlo visitare. Il medico dopo la visita avrebbe confermato l'invito all'immediato trasporto in ospedale. A questo punto la nuova corsa al punto territoriale che è anche postazione 118 dove quindi è stato caricato sull'ambulanza per il trasferimento al Policlinico del capoluogo. Poco dopo la tragedia: il piccolo si è aggravato sempre di più fino ed è morto nonostante l’intervento dei medici per rianimarlo.