Tracce di latte nei würstel, scatta il richiamo del Ministero della Salute: l’allerta alimentare Oggetto del richiamo un lotto di würstel di puro suino venduto con i marchi Bonazza, Becher e Bona Die. Sono tutti prodotti dall’azienda Bonazza Spa nello stabilimento di via Triestina 185/B, a Ca’ Noghera, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 1145/L CE).

"Possibile presenza di proteine del latte (allergene) non dichiarate in etichetta”. Questo il motivo che ha portato il ministero della Salute a segnalare il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di würstel di puro suino venduto con i marchi Bonazza, Becher e Bona Die per la “possibile presenza di proteine del latte (allergene) non dichiarate in etichetta”. I prodotti interessati sono i seguenti:

Würstel di puro suino classico Bonazza , venduto in confezioni da 4 pezzi (100 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 22/12/2021;

Würstel di puro suino classico Bonazza , venduto in confezioni da 3 pezzi (250 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 22/12/2021;

Würstel di puro suino Becher , in confezioni da 3 pezzi (250 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 08/01/2022;

Würstel di puro suino Bona Die, in confezioni da 4 pezzi (100 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 22/12/2022.

In via precauzionale la raccomandazione alle persone allergiche alle proteine del latte è quella di non consumare i würstel di suino venduti con i marchi e il numero di lotto segnalati, e riconsegnarli al punto vendita. Il consumo è chiaramente sicuro per le persone non allergiche.