Nausea, vomito, vertigini: 9 studenti al pronto soccorso a Bologna. Hanno mangiato una torta alla marijuana L'episodio è avvenuto nello studentato di via Fantin, nella zona Zanardi: nove studenti Erasmus soccorsi, sei sono finiti all'ospedale Maggiore e tre al Sant'Orsola. Hanno tutti ammesso di aver mangiato la 'space cake'.

A cura di Biagio Chiariello

Una serata di spensieratezza si è trasformata in un incubo per nove studenti Erasmus spagnoli a Bologna, finiti in ospedale dopo aver consumato una torta alla marijuana, nota come space cake. L’episodio è avvenuto nello studentato di via Fantin, nella zona Zanardi, e ha richiesto l’intervento del 118 intorno alle 2 di notte, quando i primi giovani hanno iniziato ad avvertire nausea, vomito, vertigini e forti dolori addominali.

Gli studenti, tutti poco più che ventenni, hanno ammesso di fronte ai soccorritori di aver ingerito una torta artigianale preparata con cannabis. L'intossicazione si è diffusa rapidamente tra i presenti, con sintomi comparsi quasi simultaneamente. Sei ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, mentre tre sono stati ricoverati al Sant’Orsola. I successivi esami tossicologici hanno confermato la presenza di cannabinoidi, ma fortunatamente nessuno versava in condizioni critiche e, dopo le cure necessarie, tutti sono stati dimessi.

L’episodio riaccende il dibattito sui rischi legati al consumo di dolci a base di cannabis. Sebbene molti li considerino una forma "sicura" di assunzione, il consumo di space cake può risultare insidioso: gli effetti, infatti, impiegano più tempo a manifestarsi rispetto all’inalazione, inducendo chi ne fa uso a ingerirne quantità eccessive prima di rendersi conto del loro impatto.

Questo può portare a episodi di intossicazione acuta, con sintomi come tachicardia, ansia, confusione, allucinazioni e, nei casi più gravi, perdita di coscienza. Inoltre, il consumo di prodotti contenenti THC può avere effetti più marcati su soggetti non abituati, con reazioni imprevedibili.