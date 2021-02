Un sedicenne è stato sorpreso dalla polizia municipale, a Torino, alla guida di una Ford Fiesta. Il giovane, chiaramente senza patente, non è passato inosservato allo sguardo dei vigili, che lo hanno notato fermo al semaforo con a bordo una ragazza e un bambino, tutti senza le cinture di sicurezza allacciate. Stando alla ricostruzione delle autorità, il ragazzo non si sarebbe all'alt e, nel tentativo di allontanarsi, ha attraversato quattro incroci con il semaforo rosso, omesso di dare precedenza in un numero imprecisato di intersezioni e ha quasi investito un pedone creando svariate situazioni di pericolo. La polizia municipale è riuscita a fermare il veicolo e, dai successivi accertamenti e dichiarazioni, è emerso che il minore aveva preso il posto di guida dopo che i genitori, una coppia di nazionalità albanese, erano scesi dall'automobile per svolgere una commissione. Chiaramente a loro insaputa. Ai genitori, giunti sul posto poco dopo, sono stati notificati il fermo amministrativo del veicolo e 11 verbali, tra cui l’eccesso di velocità, la guida senza titolo, le violazioni di semafori e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per un totale di sanzioni di oltre 6.000 euro. La sorella più grande, stando a quanto affermato dal 16enne, lo avrebbe istigato a non fermarsi per eludere i controlli degli agenti.

I controlli a Torino

I controlli effettuati ieri 14 febbraio dagli agenti del Reparto Radiomobile e del Comando Sezione 5 della Polizia Municipale, hanno fatto registrare 195 violazioni del limite di velocità, con una punta massima di 154 km orari e una media di 90 km orari. Alle violazioni accertate da remoto, farà seguito il ritiro di 16 patenti per aver superato il limite di velocità di oltre 60 km orari rispetto al consentito (50 km orari). Nel pomeriggio altre numerose violazioni sono state rilevate dagli agenti del Reparto Radiomobile tra cui spiccano 24 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza e 13 violazioni di semaforo su un totale di 72 verbali contestati.