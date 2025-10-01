Torino, paura in pieno centro: giovane sfonda finestrino con un machete, automobilista tenta di investirlo

L’episodio è avvenuto in via Sanremo, nel quartiere Mirafiori di Torino. Nel video ripreso dai residenti, si vedono due ragazzi inseguire un’auto e poi sfondarne il finestrino con un machete. L’automobilista ha poi tentato di reagire, provando ad investirli.

Momenti di tensione e paura hanno scosso ieri pomeriggio, martedì 30 settembre 2025, il quartiere Mirafiori Nord a Torino, all’altezza dell’incrocio tra via Sanremo e via Dina. L’episodio, ripreso probabilmente da alcuni residenti, ha visto protagonisti due ragazzi e un automobilista in quello che sembrava un inseguimento degno di un film d’azione.

Secondo le immagini, i due giovani hanno rincorso un’auto, urlando e brandendo un machete. A un certo punto, uno dei ragazzi ha colpito il finestrino del veicolo con la lama, sfondandolo. L’automobilista, visibilmente sorpreso, ha cercato di reagire, effettuando pericolose inversioni di marcia per tentare di affrontare i due aggressori, prima di allontanarsi dalla scena a tutta velocità. Alcuni passanti, colti di sorpresa, hanno assistito alla scena tra incredulità e paura.

Il quartiere, già sotto osservazione per episodi analoghi, ha visto negli ultimi giorni un aumento di comportamenti pericolosi. Solo poche ore prima, lunedì 29 settembre, un camper si era ribaltato in carreggiata nello stesso tratto di via Sanremo, senza provocare feriti. I residenti collegano il mezzo a uno dei gruppi di camper rom che da circa una settimana stazionano nei pressi della scuola Rodari e che, secondo alcune testimonianze, effettuerebbero manovre spericolate anche in orari di punta.

“La sicurezza nel nostro quartiere è diventata una questione urgente – afferma Alessandro Nucera, capogruppo dei Moderati in Circoscrizione 2 – Chiedo al presidente della Circoscrizione, Luca Rolandi, di convocare con urgenza una conferenza dei capigruppo con la partecipazione delle forze dell’ordine, per affrontare in maniera collegiale le problematiche che da tempo preoccupano i cittadini”.

Anche il consigliere circoscrizionale Gian Marco Moschella sottolinea la gravità della situazione: “Questi mezzi vengono utilizzati come abitazioni senza alcun rispetto delle regole e dei residenti. Continueremo a chiedere sgomberi immediati e controlli intensi delle forze dell’ordine per restituire decoro e sicurezza a Mirafiori”.

L’episodio del machete ha reso evidente quanto la convivenza negli spazi pubblici del quartiere a sud di Torino sia sempre più difficile. La paura per l’incolumità personale dei residenti si somma alla frustrazione per la presenza di mezzi abusivi e comportamenti aggressivi che mettono a rischio pedoni e automobilisti. L’assenza di feriti, seppur fortunata, non attenua la gravità dei fatti e aumenta l’urgenza di interventi concreti.

Le autorità locali, insieme alla Polizia municipale, hanno avviato verifiche per ricostruire la dinamica dell’inseguimento e valutare eventuali violazioni del Codice della Strada o di altre normative. L’obiettivo è chiarire responsabilità e prevenire il ripetersi di comportamenti violenti, restituendo ai cittadini la sicurezza nelle strade del quartiere.