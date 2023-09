Torino, operaio muore schiacciato da un carroponte durante un lavoro di manutenzione L’operaio è morto in una ditta nella zona industriale di Chivasso, a pochi chilometri da Brandizzo, dove il 30 agosto sono deceduti cinque operai dopo essere stati investiti da un treno.

A cura di Davide Falcioni

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio in Piemonte. Un operaio è morto in una ditta nella zona industriale di Chivasso, a pochi chilometri da Brandizzo, dove il 30 agosto sono deceduti cinque operai dopo essere stati investiti da un treno. La vittima è un tecnico che stava effettuando delle manutenzioni all'impianto elettrico di un capannone. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo sarebbe stato schiacciato dal carroponte. La dinamica è al momento al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4. Sul posto anche il pubblico ministero Valentina Bossi della procura di Ivrea.

Prosegue dunque la strage di lavoratori in Italia. Nella sola giornata di ieri un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi di Bologna è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta in retromarcia ed è deceduto. Alfredo Morgese, questo il nome del 52enne, lavorava per un'azienda di Modena.

Alfredo Morgese – Foto da Facebook

Un morto, l'ufficiale messinese 29enne Antonio Donato, e un ferito grave è il bilancio di un altro incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Salerno sempre nella giornata di ieri. I due operatori marittimi stavano lavorando a bordo di una nave diretta a Messina e sarebbero stati investiti da un camion che trasporta i container delle navi.

Poco dopo una tragedia si è consumata anche in provincia di Treviso, dove due operai sono precipitati all'interno di una cisterna a rischio esalazioni nella Cantina Ca' di Rajo, a San Polo di Piave. Marco Bettolini, enologo di 47 anni, è deceduto, l'uomo che era con lui è stato salvato ma è in gravi condizioni.

Due giorni fa un altro terribile incidente si è verificato Casalbordino, in provincia di Chieti, dove tre persone sono morte a causa dell'esplosione che si è verificata alla Sabino Esplodenti. Nel 2020, nella stessa fabbrica, in un altro incidente persero la vita tre operai. I tre uomini deceduti lavoravano insieme, ed erano di Lanciano (Chieti), di Casalbordino (Chieti) ed un terzo di Palata in Provincia di Campobasso.