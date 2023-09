Operai colpiti da esalazioni cadono nella cisterna: morto 47enne, grave il collega a Treviso Un operaio di 47 anni è morto e un suo collega 31enne è ricoverato in gravi condizioni dopo un terribile incidente sul luogo di lavoro avvenuto oggi in una cantina a San Polo di Piave, in provincia di Treviso.

A cura di Antonio Palma

Nuova tragedia mortale sul lavoro oggi nel Trevigiano dove un operaio di 47 anni è morto e un suo collega 31enne è ricoverato in gravi condizioni dopo un terribile incidente sul luogo di lavoro, una cantina a San Polo di Piave. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 settembre, in una cantina situata in via del Carmine dove i colleghi dei due operai li hanno visti cadere all'interno di un silos.

Erano circa le 14.30 ed è subito scattata la chiamata ai numeri di emergenza e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco da Motta di Livenza e Conegliano e i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso. I due sono stati estratti dai pompieri ma per uno di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato recuperato già privo di vita e i medici hanno solo potuto accertarne il decesso. Si tratta di un operaio di 47 anni residente a Bassano del Grappa. Il collega 31enne, invece, stato stabilizzato e trasferito d'urgenza in ospedale in elisoccorso. L'uomo ora è ricoverato in gravi condizioni.

"La richiesta di soccorso era giunta dal 118 per recuperare i due operai colti da malore durante la pulizia di un silos. A soccorrerli ci hanno pensato le squadre dei vigili del fuoco giunte dai distaccamenti di Motta di Livenza e Conegliano" spiegano dal comando dei vigili del fuoco, aggiungendo: "Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del 118 ha dichiarato il decesso di un operaio. Mentre il secondo operaio, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ospedale".

Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal, il Servizio Asl per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, che stanno indagando ora sulla dinamica della tragedia e sulla sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, i due erano impegnati in operazioni di pulizia di una cisterna quando sarebbero rimasti colpiti dalle esalazioni e sarebbero caduti all'interno del silos. Inizialmente ad entrare nella cisterna sarebbe stato solo uno dei due. L'altro, non vedendolo uscire, sarebbe entrato a sua volta rimanendo stordito.