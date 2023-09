Operai investiti da un camion nel garage di una nave a Salerno: un morto e un ferito grave Il grave incidente si è verificato al Porto di Salerno nella tarda mattinata di oggi, a bordo della nave Cartour Delta della compagnia Caronte & Tourist.

A cura di Valerio Papadia

Drammatico incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 settembre, nel Porto di Salerno: a bordo della nave Cartour Delta della compagnia Caronte & Tourist: due operai sono stati investiti da un camion nel garage dell'imbarcazione; purtroppo, nell'incidente uno dei due è morto, mentre l'altro è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

La dinamica dell'incidente

La nave sulla quale si è verificato il tragico incidente, che era attraccata in banchina al Porto di Salerno, trasportava rotabili. L'Autorità Portuale del Tirreno Centrale, in una nota, ha diffuso una prima dinamica dell'incidente, ricostruita dalla Capitaneria di Porto, intervenuta sul posto per i rilievi del caso: da quanto si apprende, la tragedia sarebbe stata causata da un malfunzionamento della ralla, il pezzo d'acciaio che collega il conduttore al rimorchio; quest'ultimo si sarebbe staccato, investendo i due operai.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di uno dei due marittimi, mentre l'altro è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio salernitano, in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai sanitari e alla Capitaneria di Porto, sono giunti anche i vertici dell'Autorità Portuale, nelle figure del presidente Andrea Annunziata e del responsabile della security Ugo Vestri.