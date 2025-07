Tamponamento tra tre auto sul raccordo Avellino-Salerno: dieci feriti in ospedale

Un incidente rocambolesco e di vaste proporzioni si è verificato questa mattina, domenica 13 luglio, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno: per cause che sono ancora in corso di accertamento, tre vetture si sono scontrate al chilometro 17,450, tra gli svincoli di Solofra e Montoro Nord, in provincia di Avellino. Nel tamponamento tra i tre veicoli, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite dieci persone: sul posto sono giunte immediatamente quattro ambulanze, alle quali si sono successivamente aggiunte delle altre, per prestare soccorso ai dieci feriti, che sono stati trasportati negli ospedali più vicini per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono adoperati per mettere in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti nell'incidente, fornendo anche assistenza ai soccorritori del 118 e nella gestione della viabilità che, per tutto il tempo dell'intervento, è stata fortemente rallentata. Sul posto, inoltre, sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara, e individuare eventuali responsabilità.