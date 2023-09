Morto mentre lavorava in aeroporto a Bologna: chi era Alfredo Morgese, operaio e padre di famiglia Alfredo, il 52enne morto schiacciato da un mezzo nell’aeroporto Marconi di Bologna, era sposato e papà di due figlie. Aveva un lunga esperienza nel proprio lavoro. La polizia sta indagando sulle dinamiche esatte dell’incidente mortale.

Foto da Facebook

Il suo nome era Alfredo Morgese, è l'operaio di 52 anni che nella notte tra il 13 e il 14 settembre è morto schiacciato da un mezzo all'interno dell'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Era sposato con Silvana, insieme genitori di due figlie e nonno di due nipotini. Si era trasferito da Cerignola a Marano sul Panaro, in provincia di Modena.

Alfredo aveva lasciato la Puglia diversi anni fa per andare a vivere nel Modenese. Aveva una lunga esperienza come operaio e lavorava da 14 anni come autista per l'Azienda Frantoio Fondovalle.

Dopo la sua morte, il 18 settembre è stato indetto uno sciopero dal sito aeroportuale e dal settore edilizio che avrà inizio proprio dall'aeroporto bolognese. Si fermeranno per 2 ore anche tutte le attività di settori pubblici e privati della città.

La dinamica dell'incidente

L'esatta dinamica dell'incidente costata la vita a Morgese, ora, è al vaglio della Polizia. Ma stando alle prime ricostruzioni dei fatti, quella notte, Alfredo stava lavorando al rifacimento del manto stradale su una pista all'interno dell'aeroporto, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo in manovra guidato da un collega che lavorava con lui. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma per l'operaio, purtroppo, non c'è stato niente da fare.

Le reazioni dopo la tragedia

Tra i primi ad esporsi, il sindaco della città di Bologna, Matteo Lepore, che ha spiegato quanto sia necessaria "l'attenzione e l'impegno di tutti, affinché questa piaga cessi, con maggiori investimenti sulla formazione e sicurezza sul lavoro". A seguire poi, anche una nota diffusa dalla società aeroportuale che chiarisce: "L'aeroporto Marconi esprime profondo dolore per il tragico episodio e la propria vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima. La società fornirà la più ampia collaborazione alle autorità per fare luce sull'accaduto".

Per il momento, da parte della ditta modenese, non è stata lasciata alcuna dichiarazione.