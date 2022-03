Torino, cadavere di un uomo su un ballatoio in una pozza di sangue: è stato colpito alla testa Il corpo del 47enne di origini senegalesi è stato trovato questa mattina sul ballatoio di un palazzo in via Ciamarella, in Borgo Vittoria. Presentava diverse ferite alla testa.

A cura di Biagio Chiariello

Il luogo del delitto a Torino

Il cadavere di un uomo, che presenta diverse ferite alla testa, è stato rinvenuto sul ballatoio di un edificio al primo piano di via Ciamarella, in in zona Borgo Vittoria a Torino. Sul posto, al civico 26, sono intervenuti i carabinieri, allertati dal 118, con il medico legale e il pm Barbara Badellino. In corso i rilievi dei militari della sezione Investigazioni scientifiche.

Nessuna ipotesi, tra cui l'omicidio, viene al momento esclusa dagli inquirenti. Secondo le prime informazioni la vittima, 47enne di origini senegalesi, viveva in quel palazzo. Non ha precedenti penali. Il suo appartamento è stato trovato a soqquadro. I carabinieri sono stati allertati dai soccorsi del 118 che, giunti sul posto, hanno ritrovato l'uomo riverso in una pozza di sangue.

IN AGGIORNAMENTO