Torino, 20enne denuncia: “Sei ragazzi mi hanno stuprata durante una festa mentre dormivo” I fatti nella notte tra il 9 e il 10 ottobre. Sarebbero sei i giovani coinvolti, tutti tra i 18 e i 23 anni: per tre di loro è scattato l’arresto con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Uno di loro si è difeso così: “Ho visto gli altri che lo facevano, ho pensato di poterlo fare anche io”.

A cura di Biagio Chiariello

Una serata cominciata in un parco di Torino, birra e qualche superalcolico. Ma anche ecstasy e cocaina. Poi il festino prosegue in una casa. Una ventina di persone. In sei sono accusati di stupro di gruppo ai danni di una ventenne. È stata lei a stessa a denunciare la violenza, come riporta Repubblica.

I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 9 ottobre. La mattina successiva gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato tre giovani di 21, 22 e 23 altri con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Altri tre, il più giovane di 18 anni, sono indagati per lo stesso reato dal pm Lisa Bergamasco della procura cittadina, che coordina le indagini.

Nella sua denuncia la giovane presunta vittima ha raccontato di avere seguito il gruppo nella casa di uno di loro, al quinto piano di un palazzo nel capoluogo piemontese, dove si stava tenendo la festa a cui stavano partecipando diverse persone e di "avere perso i sensi sul divano" dopo aver bevuto alcol e di "essere stata costretta a prendere una pastiglia di ecstasy".

La 20enne ha dichiarato di essersi poi risvegliata coi postumi di alcol e droga e soprattutto con forti dolori al basso ventre e con due ragazzi sopra di lei. Fino a quando, uno dei ragazzi – ha raccontato – "mi ha abbandonato in strada sotto choc".

È stata medicata nell'immediatezza del fatto dai sanitari del 118 per poi essere accompagnata in ospedale, prima al Maria Vittoria e poi al Sant'Anna. Ha riferito che uno dei ragazzi poi arrestati le ha detto: “Ho visto che lo facevano altri prima, mentre dormivi. E ho pensato di poterlo fare anche io”.

Pare che i sei indagati si conoscano tra loro e con la vittima, sono dello stesso quartiere.