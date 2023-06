Giallo a Torino, 15enne scompare nel Po dopo un tuffo: trovato un cellulare, ma non ci sono denunce Il giovane, pare di origini africane, è scomparso dal pomeriggio del 17 giugno. Setacciato il fondale ma ancora nessuna traccia. Ritrovato un cellulare e uno zainetto.

A cura di Biagio Chiariello

Le ricerche dei vigili del fuoco nel Po, Torino

Giallo sulle sponde del Po. Da sabato pomeriggio un ragazzino di circa 15 anni risulta disperso nelle acque del fiume dopo un tuffo nel fiume all’altezza del Master Club di corso Moncalieri a Torino. A dare l’allarme, dopo le 17, era stata una signora che passeggiava lungo la sponda destra del Po.

Le ricerche in questi due giorni non hanno portato ad alcun esito, ma al momento non risulta alcuna denuncia di scomparsa.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 17 giugno, quando quella che doveva essere una giornata di svago si è trasformata in una possibile tragedia. Alcuni adolescenti di un gruppo avrebbero deciso di prendere in prestito le canoe del vicino centro sportivo "i Ronchi Verdi", senza l'autorizzazione necessaria.

Leggi anche Giallo a Brindisi, il cadavere di un uomo trovato sul fondo di un pozzo

Dopo aver fatto alcuni tuffi e aver nuotato nel fiume più volte, alcuni di loro hanno iniziato ad avere difficoltà a tenersi a galla. Un altro ragazzo avrebbe tentato di aiutarli, gettandosi in acqua, ma sarebbe sparito nelle acque melmose del fiume. Nel punto in cui il gruppetto si era tuffato l’acqua sarebbe alta circa un metro.

I sommozzatori hanno setacciato il fondale e le sponde senza trovare traccia del ragazzo, anche un elicottero e i droni hanno sorvolato il Po.

Le ricerche sono riprese oggi, 19 giugno, nel frattempo gli inquirenti hanno avviato un’indagine per risalire all’identità del proprietario del telefono cellulare abbandonato a riva. L’intestatario dell’utenza sarebbe un cittadino straniero, residente in Barriera di Milano, ma gli agenti non hanno trovato nessuno al suo indirizzo.

Come detto non risulta essere stata sporta alcuna denuncia di scomparsa e nessuno dei giovani, probabilmente di origine africani, che sarebbero stati con lui si sarebbe presentato alle forze dell’ordine per fornire qualche informazione utile.

Gli inquirenti hanno recuperato anche altri effetti personali dei giovani presenti: pantaloni e maglietta scura, ciabatte, uno zainetto e, come detto, un telefonino. Ma per adesso l'identità del ragazzino sparito resta un mistero.