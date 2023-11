Tir in retromarcia travolge e uccide una donna: tragico incidente a Campi Bisenzio Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 novembre, intorno alle 18, un tir impegnato in una manovra di retromarcia ha investito e ucciso una donna a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La vittima, una 63enne di origini napoletane ma residente a Firenze, è morta per un grave trauma toracico.

Incidente mortale a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 novembre, intorno alle 18, un tir impegnato in una manovra di retromarcia ha investito una donna che stava camminando nelle vicinanze. Da quanto si è appreso finora, la vittima sarebbe una 63enne di origini napoletane ma che risiedeva a Firenze.

Secondo quanto è stato ricostruito, la donna stava passeggiando lungo via Albert Einstein. Qui, all'altezza del civico 32, sarebbe avvenuto l'impatto mortale con l'autoarticolato che, per cause ancora da chiarire, non si è accorto della presenza del pedone nella zona in cui stava transitando e l'ha travolta, uccidendola all'istante. Per la 63enne infatti non c'è stato nulla da fare: è morta a seguito di un grave trauma toracico.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli uomini dell'Arma, i carabinieri della Compagnia di Signa (Firenze), che hanno effettuato i primi accertamenti del caso. Il conducente dell'camion è stato sottoposto subito al test alcolemico che ha dato esito negativo, mentre il mezzo pesante è stato sottoposto a sequestro per ulteriori rilievi.

L’autorità giudiziaria ha quindi disposto l’invio della salma presso il dipartimento di medicina legale dell’azienda ospedaliero universitaria “Careggi” per effettuare l'esame autoptico e raccogliere altri elementi. Le indagini delle forze dell'ordine sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente in cui la donna ha perso tragicamente la vita.

