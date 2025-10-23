Attualità
video suggerito
video suggerito

“Ti ammazzo come Giulia Tramontano, con 37 coltellate”: minaccia l’ex nonostante il braccialetto elettronico

“Ti faccio fuori come quella ragazza uccisa con 37 coltellate”: così un uomo della Valdichiana ha minacciato l’ex compagna del Senese, evocando il delitto Tramontano. Dopo mesi di stalking e messaggi di morte, ora è sotto processo con braccialetto elettronico.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

"Ti faccio fuori come quella ragazza che è stata uccisa con 37 coltellate", Giulia Tramontano. Anche a seguito di queste minacce un uomo residente in un comune della Valdichiana aretina è finito sotto inchiesta per atti persecutori dopo aver terrorizzato per nove mesi l’ex compagna, che vive in un paese del sud senese. All'uomo è stato applicato il braccialetto elettronico.

I fatti, raccontati dalla donna e registrati in varie conversazioni telefoniche, risalgono al periodo tra giugno 2023 e la primavera 2024. Durante una riconsegna del figlio, come riferisce La Nazione, l’uomo minacciò l'ex di ucciderla, riferendosi al delitto che nelle settimane precedenti – a fine maggio – aveva scosso l’opinione pubblica: l’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate.

Secondo l’accusa, l’uomo insultava e denigrava costantemente la ex, ammettendo in più occasioni di avere "istinti omicidi". Le registrazioni provano che le ricordava di saper entrare in casa sua e la raccomandava di "guardarsi le spalle". A marzo 2024 la tensione è culminata in un messaggio social: "Sei una morta che cammina".

Leggi anche
Morta Maria Cristina Gallo, denunciò ritardi nelle consegne degli esami istologici, attesi per 8 mesi

Nei giorni scorsi la vittima si è presentata in aula di tribunale accompagnata dall’avvocato Maria Teresa Fasanaro; il giudice per l’udienza preliminare Sonia Caravelli ha fissato la sentenza sull'uomo a inizio anno.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
cessate il fuoco
a Gaza
Israele vota sì annessione Cisgiordania. Poi riprende i bombardamenti nella Striscia di Gaza
Il medico che ha curato la bimba arrivata da Gaza a Firenze con tumore di 1,5 chili: “Mai vista una massa così"
Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona
Colpita mentre raccoglie olive: la brutale aggressione del colono israeliano contro una donna palestinese
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views