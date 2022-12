Thailandia, venti spazzano acqua sul ponte, nave militare affonda: almeno 31 dispersi L’incidente, provocato da una forte tempesta è avvenuto nel Golfo della Thailandia. La nave si chiamava HTMS Sukhothai, a bordo c’erano oltre 100 persone.

A cura di Biagio Chiariello

Una nave della Marina militare thailandese con a bordo più di 100 persone è affondata domenica notte dopo che forti venti hanno mandato acqua di mare a bordo mettendo fuori uso l'impianto elettrico della nave. Le autorità hanno fatto sapere che 75 di loro sono state soccorse. "Stiamo ancora cercando 31" dei 106 membri dell'equipaggio dell'Htms Sukhothai, ha detto l'ammiraglio Pogkrong Montradpalin.

La HTMS Sukhothai si trovava a 32 chilometri dal porto del distretto di Bang Saphan, nel golfo del Siam, circa 250 chilometri a sud di Bangkok quando è avvenuto l'incidente. La corvetta si è imbattuta in una tempesta che ha spazzato acqua sul ponte dell'imbarcazione e ne ha disattivato i sistemi elettrici, incluse le pompe di sentina.

L'esercito ha avviato un'operazione di ricerca e soccorso coinvolgendo navi, aerei ed elicotteri per cercare di localizzare parte dell'equipaggio che si ritiene sia alla deriva su un'imbarcazione di emergenza. Mobilitate tre fregate e due elicotteri per tentare di stabilizzare la situazione a bordo della nave, che però aveva imbarcato già troppa acqua e si è quindi inabissata; è affondata attorno alle 23.30 ora locale (le 17.30 in Italia).

Sebbene la marina inizialmente avesse affermato che tutto l'equipaggio potesse essere considerato al sicuro, ha rilasciato una successiva dichiarazione su Facebook affermando che 31 persone erano ancora in attesa di soccorso in acqua a metà mattinata di lunedì.

Una foto pubblicata sull'account Twitter ufficiale della Royal Thai Navy mostrava un piccolo gruppo di marinai che indossavano giubbotti di salvataggio seduti su una scialuppa di salvataggio circolare, anche se non era chiaro quando fosse stata scattata. Nel frattempo, undici membri dell'equipaggio sono stati soccorsi in un ospedale locale mentre altri 40 sono stati portati in un ricovero, ha detto la marina.