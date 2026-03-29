Attualità
video suggerito
video suggerito

Reggio Emilia, titolare del minimarket gli rifiuta birra in omaggio, 38enne la pugnala con un cacciavite: denunciato

Un 38enne è stato denunciato per lesioni aggravate nei confronti della titolare di un minimarket in provincia di Reggio Emilia. La donna, dopo avergli regalato una prima birra, aveva rifiutato di dargli un secondo prodotto in omaggio e il 38enne l’ha pugnalata con un cacciavite.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo di 38 anni è stato denunciato per lesioni personali aggravate nei confronti di una donna, ferita all'inguine con un cacciavite. I fatti sono avvenuti in provincia di Reggio Emilia, prima in un supermercato e poi nel vicino ristorante di Rubiera. L'uomo, secondo quanto emerso, ha aggredito la 31enne perché quest'ultima gli aveva rifiutato un'altra birra gratis all'interno del suo minimarket. Il 38enne si era infatti presentato nell'attività commerciale della vittima, dicendo di non avere i soldi per pagare e dopo una prima concessione della titolare, avrebbe preteso più articoli gratis.

La 31enne è stata portata in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Il 38enne, invece, è stato denunciato dai carabinieri. La vittima è titolare di un minimarket e aveva concesso al 38enne una birra in omaggio perché quest'ultimo, entrato nella sua attività commerciale, aveva detto di non avere il denaro necessario per pagare.

Dopo quella prima concessione, il 38enne è tornato  pretendendo un'altra birra in regalo. La titolare si è rifiutata, mandandolo via dalla sua attività commerciale. Dopo la chiusura, la 31enne si è spostata nel vicino ristorante gestito dal marito.

Leggi anche
Reggio Emilia, si sporge troppo e viene travolto da un treno: amputate le gambe a un 30enne

Il 38enne è entrato nel ristorante, ignaro del fatto che presto si sarebbe trovato davanti proprio la titolare 31enne del minimarket. Appena l'ha vista, ha dato in escandescenze, aggredendola con un cacciavite e ferendola all'inguine.

La donna è stata trasportata d'urgenza in gravi condizioni ma al momento non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita grazie all'intervento dei medici che si sono subito occupati della 31enne rimasta ferita. La donna potrà presto lasciare l'ospedale e riabbracciare i familiari, mentre il 38enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Gerusalemme, da Israele schiaffo alla Pasqua: fermato Pizzaballa davanti al Santo Sepolcro
"Incidente ignora la sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo"
È la prima volta da secoli che ai vertici della Chiesa viene negato l'ingresso nel luogo più sacro della cristianità
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views