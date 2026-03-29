Reggio Emilia, titolare del minimarket gli rifiuta birra in omaggio, 38enne la pugnala con un cacciavite: denunciato

Un 38enne è stato denunciato per lesioni aggravate nei confronti della titolare di un minimarket in provincia di Reggio Emilia. La donna, dopo avergli regalato una prima birra, aveva rifiutato di dargli un secondo prodotto in omaggio e il 38enne l’ha pugnalata con un cacciavite.

Un uomo di 38 anni è stato denunciato per lesioni personali aggravate nei confronti di una donna, ferita all'inguine con un cacciavite. I fatti sono avvenuti in provincia di Reggio Emilia, prima in un supermercato e poi nel vicino ristorante di Rubiera. L'uomo, secondo quanto emerso, ha aggredito la 31enne perché quest'ultima gli aveva rifiutato un'altra birra gratis all'interno del suo minimarket. Il 38enne si era infatti presentato nell'attività commerciale della vittima, dicendo di non avere i soldi per pagare e dopo una prima concessione della titolare, avrebbe preteso più articoli gratis.

La 31enne è stata portata in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Il 38enne, invece, è stato denunciato dai carabinieri. La vittima è titolare di un minimarket e aveva concesso al 38enne una birra in omaggio perché quest'ultimo, entrato nella sua attività commerciale, aveva detto di non avere il denaro necessario per pagare.

Dopo quella prima concessione, il 38enne è tornato pretendendo un'altra birra in regalo. La titolare si è rifiutata, mandandolo via dalla sua attività commerciale. Dopo la chiusura, la 31enne si è spostata nel vicino ristorante gestito dal marito.

Il 38enne è entrato nel ristorante, ignaro del fatto che presto si sarebbe trovato davanti proprio la titolare 31enne del minimarket. Appena l'ha vista, ha dato in escandescenze, aggredendola con un cacciavite e ferendola all'inguine.

La donna è stata trasportata d'urgenza in gravi condizioni ma al momento non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita grazie all'intervento dei medici che si sono subito occupati della 31enne rimasta ferita. La donna potrà presto lasciare l'ospedale e riabbracciare i familiari, mentre il 38enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate.