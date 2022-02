Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 in provincia di Reggio Emilia Un scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 20.47 a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. Poi ne è seguita un’altra con magnitudo inferiore. Al momento non risultano danni a persone o cose.

A cura di Tommaso Coluzzi

A Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 questa sera alle 20.47. Il sisma ha avuto un ipocentro a 26 chilometri di profondità, secondo quanto riporta l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita nella zona di Reggio Emilia e nel Modenese, come confermano i molti post sui social network di cittadini spaventati. Al momento non ci sono state segnalazioni di danni a persone o cose. Poco dopo, alle 22.10, l'Ingv ha registrato una nuova scossa di terremoto, sempre nei pressi di Carpineti, ma in questo caso più leggera: la magnitudo è di 2.2 e la profondità di 23 chilometri.

Nei giorni scorsi, va segnalato, c'erano stati altri fenomeni simili nella stessa zona: il 9 febbraio la terra ha tremato, ma con una magnitudo più alta. Due diverse scosse hanno preoccupato i cittadini della provincia di Reggio Emilia, una di 4.0 e una di 4.3 gradi. Anche in quel caso, fortunatamente, non erano stati segnalati danni. La zona, in ogni caso, è considerata ad elevata pericolosità sismica, come ha spiegato l'Ingv a Fanpage pochi giorni fa.

"Si susseguono le informazioni di una scossa di terremoto con epicentro Santacaterina-Savognatica di Carpineti – ha scritto il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, su Facebook – La scossa non è stata percepita dai residenti delle due frazioni mentre è stata sentita in forma lieve da alcuni residenti del capoluogo e a Marola. Sono tuttavia state allertate due pattuglie di Polizia Locale per pronto interventi qualora malauguratamente si presentasse la necessità".