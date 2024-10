video suggerito

Terremoto oggi in Calabria, magnitudo 3.7 nella zona di Cosenza Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 nella zona di Cosenza, con epicentro a Cellara, distintamente avvertita dalla popolazione nella serata di oggi, domenica 27 ottobre.

A cura di Susanna Picone

La terra trema in Calabria. Una scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di oggi, domenica 27 ottobre, nella zona di Cosenza. Secondo i primi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo registrata è pari a 3.7.

La scossa è stata registrata alle 20.51 di domenica sera. Epicentro a pochi chilometri da Cellara, nella provincia di Cosenza. Il terremoto è stato registrato a una profondità di 21 chilometri. Dopo la prima scossa di magnitudo 3.7 nella zona ci sono state altre scosse più leggere, tutte inferiori a magnitudo 3.

Il terremoto di questa sera di magnitudo 3.7 è stato distintamente avvertito in diverse zone della Calabria. Tante le segnalazioni che stanno arrivando in questi minuti sui social, anche in risposta della comunicazione dell'Ingv. Segnalazioni arrivano dai comuni di Belmonte Calabro, Lamezia Terme, Rende, Mendicino, Pianopoli, Catanzaro, Acri e altri ancora.

L'epicentro del terremoto – mappa INGV

Tutti nella provincia di Cosenza i Comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto: si tratta di Cellara, Aprigliano, Figline Vegliaturo, Mangone, Piane Crasi, Santo Stefano di Rogliano, Pietrafitta, Rogliano, Pedace, Serra Pedace, Parenti, Marzi, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Trenta, Belsito, Paterno Calabro, Spezzano della Sila, Carpanzano, Dipignano e Celico.

Da quanto si è appreso al momento non si registrano danni a persone o cose, solo un po' di paura per la scossa avvertita distintamente. Qualcuno è anche sceso in strada per timore di successive scosse.

Sempre nella zona di Cellara alle 21.15 registrata un'altra scossa di magnitudo 2,6, poi ancora altre ma inferiori a magnitudo 3.