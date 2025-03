video suggerito

Terremoto a Foggia, scossa di magnitudo 3.7 in serata. Paura tra la popolazione La scossa di terremoto di magnitudo 3.7, si è verificata alle ore 20:26 con epicentro a Torre Mileto, in provincia di Foggia. La profondità stimata è stata di circa 4.0 Km. È stata avvertita distintamente tra la popolazione.

A cura di Biagio Chiariello

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in diverse zone della Puglia nella serata di oggi, venerdì 28 marzo. L’evento sismico si è verificato alle ore 20:26 e, secondo le stime preliminari dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto una magnitudo di 3.7 e profondità 4 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a Mileto, nella provincia di Foggia, un’area già nota per una certa attività sismica in passato.

Il terremoto è stato percepito dalla popolazione in diversi comuni, soprattutto nelle località più vicine all’epicentro. Molti residenti hanno segnalato di aver avvertito un tremore improvviso, accompagnato in alcuni casi da un lieve boato. Numerosi cittadini hanno immediatamente scritto sui social network per condividere la propria esperienza e chiedere informazioni ufficiali sull’accaduto.

Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati danni a edifici né feriti. Tuttavia, la scossa ha generato apprensione tra gli abitanti. I sismologi stanno continuando a monitorare la situazione per verificare eventuali repliche del sisma, mentre la Protezione Civile rimane in allerta per eventuali necessità di intervento.

​L'ultima significativa scossa di terremoto nella provincia di Foggia si era verificata esattamente due settimane, fa il 14 marzo scorso. Il sisma, di magnitudo 4.7, ha avuto epicentro nel Mar Adriatico, al largo della costa garganica, a una profondità di 10 km. È stato avvertito distintamente in tutta la Puglia, nonché in regioni limitrofe come Molise, Abruzzo e Basilicata. ​

A questa scossa principale sono seguite diverse repliche, tra cui una di magnitudo 3.8 alle 21:00 dello stesso giorno. Fortunatamente, anche in questo caso, non sono stati segnalati danni significativi a persone o cose, sebbene la popolazione abbia avvertito chiaramente il terremoto, causando momenti di apprensione.