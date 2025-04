Forte scossa di terremoto oggi in Sicilia, magnitudo 4.8: avvertita a Catania e anche in Calabria

video suggerito

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata avvertita intorno alle 3.26 di questa notte a Siracusa e provincia. L'epicentro è stato localizzato a 89 km da Siracusa e a una profondità di 48 km al largo della costa ionica. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione nella provincia siracusana, a Catania e a Messina e in Calabria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata avvertita intorno alle 3.26 di questa notte in provincia di Siracusa. Il sisma è stato avvertito anche in provincia, a Catania, Messina e in Calabria.

Secondo l'INGV, l'epicentro si trova a circa 89 chilometri da Siracusa, al largo della costa ionica e a una profondità di 48 km. L'onda Sismica ha raggiunto la Sicilia Orientale. Non si segnalano danni a persone o cose.

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti spaventati. Il sisma era stato "anticipato" ieri mattina, martedì 15 aprile, con due scosse di lieve entità di magnitudo 2.1 registrate in provincia di Catania, a Zafferana. Anche in questi casi non sono stati registrati fortunatamente danni a persone o cose.

La paura di questa notte, invece, ha portato molti cittadini a svegliarsi di soprassalto e a scendere in strada in cerca di rassicurazioni. Il sindaco di Aci Sant'Antonio ha intanto annunciato la chiusura degli istituti scolastici della zona per verificare eventuali danni strutturali.

Tantissime persone hanno cercato conforto nei gruppi Facebook dedicati alla città. Moltissimi dicono di aver sentito distintamente la scossa e di essersi svegliati per scendere in strada, spaventato dalla forza del sisma. Tanti altri hanno raccontato di essersi svegliati e di aver chiesto informazioni ai vicini di casa, senza però abbandonare le loro abitazioni.

I cittadini scesi in strada sono rimasti fuori per diverso tempo prima di decidersi a rientrare nelle loro case. In pochi hanno invece trascorso il resto della notte in auto dopo la grande paura.

Le rassicurazioni sulla mancanza di danni a cose, strutture o persone, hanno poi spinto anche i più dubbiosi a tornare nelle proprie case per riprendere gradualmente la propria quotidianità.

"Tutto ci aspettavamo – scrive una donna su un gruppo cittadino online – tranne un terremoto del genere".