Terremoto oggi al largo del Gargano, sisma di magnitudo 3,6: avvertita sulla costa pugliese

A cura di Susanna Picone

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 ha svegliato questa mattina la Costa Garganica. Come segnalato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), un terremoto è stato registrato alle 07,09 del mattino di sabato 22 febbraio nella zona del Gargano, nella provincia di Foggia in Puglia. Il terremoto ha avuto profondità di 16 chilometri e, stando alle segnalazioni sui social, nonostante l’epicentro in mare è stato avvertito dalla popolazione.

Rodi Garganico è l’unico Comune segnalato dall’Ingv entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma, ma segnalazioni arrivano anche da altri Comuni nella provincia pugliese. “Avvertita a Torremaggiore”, si legge in uno dei tanti commenti rimbalzati sui social in queste ore, altre segnalazioni arrivano da Borgo Celano, San Giovanni Rotondo, Campomarino, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis e anche Vieste.

Per il momento, in ogni caso, non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose causati dal terremoto.