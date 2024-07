video suggerito

Terremoto oggi in Calabria, scossa con epicentro a Lamezia Terme di magnitudo 3.3 avvertita dalla popolazione Trema ancora la terra in Calabria, registrata una scossa di terremoto con epicentro a Lamezia Terme nella mattina di oggi 31 luglio 2024 alle ore 9:45: i dettagli e i primi dati INGV. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova scossa di terremoto oggi avvertita dalla popolazione in Calabria. Come si legge sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), una scossa di magnitudo superiore a 3 è stata registrata alle 9,54 di oggi, mercoledì 31 luglio, nella zona di Lamezia Terme, a una profondità di 14 chilometri.

Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3,5 era stata registrata ieri nella zona di Vibo Valentia, tra i comuni di Dasà e Acquaro.

Come ieri, anche la scossa di questa mattina è stata nettamente avvertita dalla popolazione nell'intera città di Lamezia Terme e in diversi Comuni della Calabria: segnalazioni sui social arrivano da Marcellinara (Catanzaro), San Lucido, Amantea, Colosimi, Feroleto Antico, Taverna, Girifalco.

L'Istituto Nazionale di Geosifica e Vulcanologia chiarisce che la scossa di oggi ha avuto magnitudo 3,3 con epicentro non a Lamezia Terme, come indicato in un primo momento, ma a 4 chilometri da Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro. La scossa è stata registrata a una profondità di 14 km.

Lamezia Terme, Platania, Gizzeria, Feroleto Antico, Pianopoli i Comuni tutti nella provincia di Catanzaro che si trovano, secondo la mappa dell’Ingv, entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto.

Per il momento non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose.