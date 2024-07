Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Vibo Valentia: avvertito dai cittadini

video suggerito

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, martedì 30 luglio 2024, nella zona di Vibo Valentia, in Calabria. Secondo i dati diffusi dall'Ingv, la scossa ha avuto magnitudo 3.5 con epicentro tra i comuni di Dasà e Acquaro.

A cura di Antonio Palma

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nella prima serata di oggi dall'Ingv in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle ore 19:04 di martedì 30 luglio con epicentro tra i comuni di Dasà e Acquaro, nell'entroterra calabrese. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione locale e molti sono i messaggi che si sono rincorsi sui social. Sempre secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5800, 16.1500 a circa 4 km ad ovest di Dasà e ipocentro ad una profondità di circa 18 chilometri.

"Si è sentito molto bene", "Sentita perfettamente e nitidamente" spiegano i messaggi lanciati sui social dai diversi residenti dei comuni limitrofi all'epicentro della scossa di terremoto in Calabria. Oltre che nei due piccoli centri, la scossa infatti è stata avvertita distintamente da tutta la Comunità Montana dell'Alto Mesima come Dinami, Arena e Soriano Calabro e nei comuni limitrofi. Paura anche al Comune di Vibo Valentia che è a 12 km dall'epicentro e dove era in corso il Consiglio comunale.

Segnalazioni della scossa di terremoto di oggi sono arrivate però anche dalla provincia di Reggio Calabria, perfino da Polistena che dista venti chilometri. Sono 17 i comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro, tra cui diversi nella città metropolitana di Reggio Calabria. Altri 35 sono nel raggio di venti chilometri, sempre tra le provincie di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Alcuni residenti hanno parlato di un forte tremore ma al momento fortunatamente non risultano segnalazioni di danni o persone colpite.