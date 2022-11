Terremoto di magnitudo 5.7 nelle Marche: forte scossa avvertita dalla popolazione La terra ha nuovamente tremato nel Centro Italia: epicentro nella costa pesarese, magnitudo di 5.7. La scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione.

A cura di Davide Falcioni

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio e in Emilia Romagna e in altre regioni italiane, questa mattina poco dopo le 7.

La magnitudo è stata di 5.7, l'epicentro è stato localizzato lungo la costa pesarese a una profondità di circa 8 chilometri. Sono in corso le prime verifiche sugli edifici, ma non si segnalano al momento crolli importanti né feriti o vittime.

La scossa principale – delle 7 e 7 – è stata seguita alle 7.15 da un'altra di assestamento di più lieve entità. La magnitudo è stata stavolta di 3.1.

L'evento sismico ha suscitato non poca preoccupazione nella popolazione, in particolar modo in quella residente nelle Marche e nella vicina Emilia Romagna. Centinaia di persone hanno riferito di essere state sbalzate giù dal letto, molte si sono precipitate sotto tavoli e scrivanie, altre ancora si sono riversate in strada e sui social sono state pubblicate le immagini di alcune suppellettili cadute sui pavimenti e andate in frantumi.

I tecnici hanno iniziato ad effettuare i sopralluoghi necessari ad appurare si vi siano stati danni ad alcuni edifici, in particolare a quelli più antichi e vetusti. Per il momento, tuttavia, non sono pervenute ai vigili del fuoco segnalazioni né richieste di soccorso.

Traffico ferroviario sospeso lungo la linea adriatica

Il traffico ferroviario lungo la linea adriatica è stato temporaneamente sospeso per consentire ai tecnici di effettuare sopralluoghi. Il sospetto, infatti, è che possano essersi disallineati i binari. Spiega Trenitalia: "Il traffico è sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico nei pressi di Ancona. In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Il treno FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54) è fermo dalle ore 7:05 tra Osimo e Camerano. Il treno FB 8851 Ravenna (6:15) – Roma Termini (10:57) è fermo dalle ore 7:23 a Fano. Il treno IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40) è fermo dalle ore 7:43 a San Benedetto del Tronto.

IN AGGIORNAMENTO