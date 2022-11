Scossa di terremoto avvertita anche a Roma alle 7.10 di oggi: epicentro a Pesaro, magnitudo 5.7 Una scossa di terremoto è stata avvertita anche a Roma intorno alle 7.10 di oggi, mercoledì 9 novembre. L’epicentro è stato individuato nel mare davanti a Pesaro, nelle Marche. La magnitudo è stata di 5.7.

A cura di Enrico Tata

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Roma intorno alle 7.10 di oggi, mercoledì 9 novembre. Per il momento non è stato individuato l'epicentro, ma è possibile che sia tra Marche ed Abruzzo, e l'Ingv non ha fornito una stima della magnitudo. Su Twitter sono tanti i messaggi dei romani: "Roma terremoto lungo , più scosse, almeno 2 ondate, sentito più che distintamente". "Sono a Roma ed ho sentito il terremoto, è stato abbastanza leggero, ma io solitamente li sento tutti, ma ho sentito la finestra che “scoppiava” di brutto e poi ho iniziato ad ondulare, ma pensavo fosse il mio cuore per lo spavento". "Cinque minuti fa ho avvertito a Roma Nomentano una non forte, ma apprezzabile, scossa di terremoto che ha fatto oscillare il lampadario. Qualcun altro l’ha avvertita?".

Terremoto: epicentro nel mare davanti a Pesaro, magnitudo 5.7

Aggiornamento: L'epicentro del terremoto è stato individuato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel mare davanti alla costa di Pesaro, nelle Marche. L'ipocentro è stato individuato a una profondità di 8 chilometri. La magnitudo è 5.7. "Al momento non sono pervenute alla sala operativa richieste di soccorso né segnalazioni di danni", fanno sapere i vigili del fuoco.

Registrate altre scosse di terremoto

Alle 7.15 e alle 7.16 sono state registrate altre due scosse, sempre stando ai dati forniti dall'Ingv, di magnitudo largamente inferiore rispetto alla prima scossa di terremoto. Alle 7.15 è stato rilevato un terremoto di magnitudo 3.1 e alle 7.16 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.4.

L'Ingv parla anche di una scossa di magnitudo 3.4 registrata alle 07:16 e di una scossa di magnitudo 4 registrata alle 7.12.