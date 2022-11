“Attenzione”, scossa di terremoto in diretta tv a Fano fa tremare tutto e il giornalista scappa via Il conduttore stava leggendo la pagina di un quotidiano durante la rassegna stampa mattutina quando lo schermo ha iniziato a tremare vistosamente costringendo a interrompere la trasmissione.

A cura di Antonio Palma

“Attenzione, attenzione, una scossa di terremoto proprio in questo momento”, così il giornalista e conduttore Massimo Foghetti di Fano Tv ha dato in diretta la notizia della forte scossa di terremoto nelle Marche che oggi mercoledì 9 novembre è stata avvertita in tutto il Centro Italia provocano anche qualche danno ma tanta paura e scene di panico tra le provincie di Pesaro e Ancona.

Le telecamere di Fano Tv infatti hanno immortalato in diretta l’evento sismico di magnitudo 5.7 che ha fatto tremare i locali della redazione dell’emittente tv mentre era in corso la consueta trasmissione quotidiani della rassegna stampa “Occhio ai Giornali”.

Il conduttore stava leggendo proprio la pagina di un quotidiano quando lo schermo ha iniziato a tremare vistosamente mentre nello studio si è sentito tintinnare tutto. Nel video pubblicato online si vede l’inquadratura che si allarga, l’intero studio che traballa e il conduttore che si allontana dalla scrivania, confermando: “Una grossa scossa di terremoto in questo momento ha investito la città di Fano”.

Foghetti stava infatti leggendo i titoli dei giornali in diretta alle 7.07, quando è arrivata la prima forte scossa del terremoto di magnitudo 5,7 che ha avuto l’epicentro in mare al largo della costa tra Pesaro e Fano dove si trova lo studio. Il conduttore subito dopo è tornato in video visibilmente provato, dicendo che bisogna subito “chiamare le squadre” per avere aggiornamenti su ciò che sta accadendo.

“Ci possono essere scosse di assestamento” dice il giornalista appena tornato in studio e pochissimo dopo in effetti è arrivata anche la seconda scossa che ha imposto a tutti di interrompere la trasmissione prima per alcuni minuti, durante i quali le telecamere hanno ripreso lo studio vuoto, e poi definitivamente con le scuse ai telespettatori.