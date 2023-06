Terremoto a Siena, scossa di magnitudo 3.7 avvertita a Firenze e in tutta la Toscana: gente in strada Secondo i rilievi Ingv, il terremoto di oggi in Toscana ha avuto epicentro a Poggibonsi, in provincia di Siena, con magnitudo 3.7 della scala Richter. Il Governatore Giani: “Non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici”.

A cura di Antonio Palma

Una forte scossa di terremoto oggi tra Siena e Firenze ha fatto tremare la terra ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nel capoluogo di regione Firenze e in tutta la Toscana. Secondo i rilievi Ingv, il sisma di oggi, mercoledì 28 giugno, ha avuto epicentro a Poggibonsi, in provincia di Siena, a sud di Firenze, con magnitudo 3.7 della scala Richter. Il terremoto a Siena è stato registrato dai sismografi nella tarda mattinata di oggi, precisamente alle 12.19 con epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 43.5000, 11.1750 a circa 4 km a nord est di Poggibonsi.

L'ipocentro del fenomeno sismico localizzato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità di circa dieci chilometri. Cinque i comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro, divisi tra provincia di Siena e Firenze, e altri otto sono nel raggio di venti chilometri. La scossa di terremoto però è stata distintamente avvertita in tutta la Toscana. In Valdelsa molte le persone in strada e al momento sono in atto le verifiche come spiega la Protezione civile della Provincia di Siena

Tantissime infatti le segnalazioni di persone che hanno avvertito il tremolio della terra, sia in casa sia in strada. "Sentito al secondo piano a Firenze", "A Sambuca val di pesa sentito fortissimo", "Arezzo zona Fiorentina, terzo piano sentito forte e chiaro", "Al terzo piano sentita perfettamente, che spavento, per fortuna è durata poco" sono alcuni dei messaggi apparsi sui social. Segnalazioni arrivano anche da Siena, Scandicci, Inpruneta, San Casciano, Certaldo ed Empoli dove la scossa è stata avvertita sia ai piani alti che a quelli bassi. La scossa di terremoto per ora non ha fatto registrare repliche di alcun tipo.

Al momento non si hanno segnalazioni immediate di danni a cose o persone coinvolte ma la macchina dei soccorsi si è messa in moto per accertare quanto accaduto. "Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto" ha spiegato lo stesso Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Sentiti i comuni di Barberino Val d’Elsa, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa. Il terremoto è stato avvertito distintamente dai cittadini ma dalle prime verifiche non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici" ha aggiunto il Governatore che poco prima della scossa aveva avvertito dell'invio del Test di Alert del sistema di allarme pubblico inviato a tutte le persone in Toscana proprio oggi. Il messaggio infatti è arrivato ai cittadini intorno alle 12, cioè poco prima della scossa e per questo al centro di molti messaggi degli utenti dopo il sisma.

A seguito della scossa di terremoto a Poggibonsi, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura dei musei comunali (Museo Civico, Museo dell'Acqua e Torre del Mangia) per le intere giornate di oggi e di domani. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone ma la scelta è stata fatta per precauzione e per evitare qualsiasi criticità.