Una ragazza è stata trovata senza vita, durante la mattinata di sabato 10 ottobre, ad Amelia, all’interno della sua abitazione in via delle Rimembranze, nel Ternano. La vittima avrebbe compiuto 18 anni proprio ieri, venerdì 9 ottobre. Un dramma che si sarebbe consumato nella notte con i genitori che non si sono accorti di nulla. Soltanto questa mattina, vedendola che non si svegliava, sono andati nella camera della ragazza e si sono accorti che non respirava più: i soccorsi purtroppo non hanno potuto far altro che attestare il decesso della giovane.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia locale, guidati dal capitano Raffaele Maurizi. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Terni, Camilla Coraggio. Tutte le ipotesi vengono esaminate con la massima attenzione in attesa dell’esame autoptico. Per il momento sembrerebbe escluso il suicidio.

Sono già stati sentiti dagli inquirenti alcuni testimoni. La ragazza frequentava il quinto anno del Liceo Donatelli a Terni, la stessa scuola frequentata da Flavio, morto insieme all'amico Gianluca nel luglio scorso per overdose, dopo aver presumibilmente assunto metadone ceduto il giorno prima da un pusher . Era molto inserita nel tessuto sociale della cittadina e allenava i bambini per la pratica del Judo.

“Quell'uomo me l'ha circuita, l'ha fatta cambiare. Lei non stava bene, era in cura da una psicologa ma adesso è morta”, ha detto il padre, sotto choc, all'uscita dell'appartamento in cui è stato trovato il corpo della ragazza, come si legge sul Messaggero.